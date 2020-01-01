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ŞIRNAK AKTÜEL

El emekleri kızlar için

Şırnak’ta anne-babasız kız çocukları manevi annelerinin el emeği göz nuru ile hayata tutunacak. Şırnak’ta maddi durumu iyi olmayan, anne- babasını kaybeden kız çocukların hayata tutunmalarını sağlamak için özel bir proje başlatıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Şırnaklı kadınlar ürettikleri ürünleri kız çocuklarının okuması için bağışladı.
Şırnaklı kadınlar ürettikleri ürünleri kız çocuklarının okuması için bağışladı.

Yerel seçimlerde belediyeyi AK Parti’nin almasının ardından bölgedeki kız çocuklarının okula gitmesi için seferberlik ilan edildi. Şırnaklı kadınlar ürettikleri ürünleri kız çocuklarının okuması için bağışladı. Ürünler yerel yönetimin katkısı ile açılan el emeği sergisinde satışa sunulacak. Sağlanan gelir 100 kız çocuğunun eğitim masrafı için harcanacak.

ÇOCUKLAR KARANLIĞI AYDINLATACAK

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, kadınlara başta eğitim olmak üzere her alanda destek vermeyi amaçladıklarını söyledi. Atan, “Şırnaklı kız çocuklarımız için binamızın temelini sağlam attık. Onlar için depreme, sele dayanaklı bir bina inşa ediyoruz. Biz tohum ekiyoruz, istiyoruz ki siz de ırmak olun, bir damla su olun, tohumları birlikte besleyelim. Kız çocukları karanlıkları aydınlatsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YAŞAM STANDARTLARI KOLAYLAŞACAK

Etkinliğe destek veren Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise okuyan kız çocuklarının eğitim şartlarını ve yaşam standartlarını kolaylaştırmak istediklerini vurgulayarak, “Kız çocuklarının okula devam etmelerini sağlamalıyız. Okumayanların da eğitime devam etmeleri için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

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