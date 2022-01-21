Gündem El Salvador Başkanı Nayib Bukeleden esprili bir Türkçe paylaşım daha
POLİTİKA

El Salvador Başkanı Nayib Bukele'den esprili bir Türkçe paylaşım daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadelerini kullanması oldukça beğenilmişti. Bukele, Twitter hesabından bir esprili paylaşım daha yaptı. Resmi karşılamada askeri Türkçe selamlayan Nayib Bukele, o anları, "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" ifadeleri ile paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
El Salvador Başkanı Nayib Bukeleden esprili bir Türkçe paylaşım daha
​El Salvador Başkanı Nayib Bukele

El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" dedi.

  • Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke.

TÜRKÇE SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Karşılamada Bukele, tören takımını Türkçe selamladı.


El Salvador Başkanı Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
GÜNDEM
El Salvador Başkanı Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

İki lider daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Toplantıların ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

BİR TÜRKÇE TWEET DAHA

Bukele, görüşmenin ardından akşam saatlerinde Twitter hesabından Türkiye'ye geleceğini duyurduğu gibi Türkçe bir tweet daha attı.

Nayib Bukele'den esprili paylaşım: Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben
OYNAT 00:29
Nayib Bukele'den esprili paylaşım: Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından Türkiye'de resmi törenle karşılandığı andan bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Bukele'nin, Türk askerini 'Merhaba Asker!' diyerek Türkçe selamladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bukele, askerleri Türkçe selamladığı görüntüleri, 'Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben.' ifadesiyle paylaştı.




'TÜRKÇE DERSİNDE SÖZLÜYE KALKINCA BEN'

Salvador lideri, bu paylaşımında sosyal medya üslübuyla takipçilerini güldürdü.

Bukele, tören takımını Türkçe selamladığı anların görüntüsünü "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" notuyla paylaştı.

KÖKLERİ OSMANLI'YA DAYANIYOR

Esprileriyle gündem olan Nayib Bukele'nin kökeninin ise Osmanlı'ya dayandığı biliniyor.

Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika’ya göç etmiş bir aileden geliyor.

Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele 1981’de San Salvador’da dünyaya geldi.

2012’de San Salvador’un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015’te başkent Sal Salvador’un belediye başkanı oldu.

EL TURCO DİYORLAR

Latin Amerika ülkelerinde, 20. yüzyılın başında Osmanlı coğrafyasından kopup gelen göçmen ailelerine “El Turco” lakabı kullanılıyor.

Nayib Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Sizin güçlü ruhlu insanlarınız ve iyi bir lideriniz var
OYNAT 01:59
Nayib Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Sizin güçlü ruhlu insanlarınız ve iyi bir lideriniz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren Bukele, 'Türkiye'yi, halkını ve tarihini takdir ediyoruz. Biz Türk insanının uzun bir süre boyunca dünyayı fethettiğini biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşında mevcut ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Türkiye tekrar büyüyor ve bu büyüme hızlı. Sizin güçlü ruhlu insanlarınız ve iyi bir lideriniz var. Burada olmaktan çok mutluyuz.' şeklinde konuştu.


İstanbulda görüntüledi

İstanbul'da görüntüledi

Kanat açıklıkları 1,60 metreyi buluyor.
28 ildeFETÖ operasyonu

28 ilde
FETÖ operasyonu

​Ankara merkezli operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.
Yarıyıl tatili uzatılacak mı?

Yarıyıl tatili uzatılacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt.
İYİ Parti’den CHP’li belediyelere tepki: Oylarımızla seçildiklerini unutmuşlar

İYİ Parti’den CHP’li belediyelere tepki: Oylarımızla seçildiklerini unutmuşlar

Meteorolojiden ​İstanbul için kritik uyarı.

​CHP'li Bilecik Belediyesi şehri haraca bağlamış.

İstanbul ​Sultanbeyli'deki saldırı anı kamerada.

Cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Uyumak için yatağa giriyorlar ama bir daha kalkamıyorlar.

Hemşire Ömür Erez'i görevi başında katletmişti.

Peynir diye aslında eritme peynir mi alıyoruz?

​15 Temmuz sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan direnişi anlatan görseller kaldırıldı.

​Yüzlerce köye ulaşım sağlanamıyor.

​8 trilyonluk finansal varlığımız var.

10 gün boyunca devam edecekler.

​Türkiye'nin çağrısı üzerine Rusya-Ukrayna krizine İstanbul'da çözüm aranacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.