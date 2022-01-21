El Salvador Başkanı Nayib Bukele'den esprili bir Türkçe paylaşım daha

El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" dedi.
- Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke.
Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar 😊 pic.twitter.com/jnwJeO8NIy
Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar 😊 pic.twitter.com/jnwJeO8NIy— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 19, 2022
TÜRKÇE SELAMLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılamada Bukele, tören takımını Türkçe selamladı.
İki lider daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.
Toplantıların ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
BİR TÜRKÇE TWEET DAHA
Bukele, görüşmenin ardından akşam saatlerinde Twitter hesabından Türkiye'ye geleceğini duyurduğu gibi Türkçe bir tweet daha attı.
Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!pic.twitter.com/bgfBItVB90
Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!pic.twitter.com/bgfBItVB90— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 20, 2022
'TÜRKÇE DERSİNDE SÖZLÜYE KALKINCA BEN'
Salvador lideri, bu paylaşımında sosyal medya üslübuyla takipçilerini güldürdü.
Bukele, tören takımını Türkçe selamladığı anların görüntüsünü "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" notuyla paylaştı.
KÖKLERİ OSMANLI'YA DAYANIYOR
Esprileriyle gündem olan Nayib Bukele'nin kökeninin ise Osmanlı'ya dayandığı biliniyor.
Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika’ya göç etmiş bir aileden geliyor.
Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele 1981’de San Salvador’da dünyaya geldi.
2012’de San Salvador’un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015’te başkent Sal Salvador’un belediye başkanı oldu.
EL TURCO DİYORLAR
Latin Amerika ülkelerinde, 20. yüzyılın başında Osmanlı coğrafyasından kopup gelen göçmen ailelerine “El Turco” lakabı kullanılıyor.