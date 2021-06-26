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Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması: Beş köy kısmen etkilendi

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Elazığ ve Bingölde şiddetli deprem: Beş köy kısmen etkilendi
Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21.28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “25.06.2021 günü saat 21.28’de, Bingöl’ün Kığı ilçesinde 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri kısmen etkilenmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır” denildi.

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