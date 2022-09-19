Gündem Elazığa ziyarette bulunan Kılıçdaroğluna afişli karşılama Buna cevap verebilir mi?
POLİTİKA

Elazığ'a ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu'na afişli karşılama: Buna cevap verebilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinde afiş sürpriziyle karşılaştı. Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu'na CHP'lilerin 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözleri hatırlatılarak 'Buna cevap verebilir mi?' diye soruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığa ziyarette bulunan Kılıçdaroğluna afişli karşılama: Buna cevap verebilir mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partililerle bir araya gelmek ve esnaf ziyareti gerçekleştirmek üzere Elazığ'a gitti. Programı dahilinde kent merkezinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için bilboardlara dikkat çeken afişler asıldı.

Kılıçdaroğlu'na kendisinin ve bazı CHP'lilerin kullandığı şu ifadeler hatırlatıldı:

'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor', 'Selahattin demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım'

Söz konusu afişlerde 'Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?' diye soruldu.

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