Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:38'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.