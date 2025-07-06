Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 19:38’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:38'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
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