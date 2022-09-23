Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Elazığ'da 'Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel görev aldı.
Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
GÜNDEM
MİT'ten PKK'ya ağır darbe: Kırmızı bültenle aranan Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım Türkiye'ye getirildi
OYNAT 01:23
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tiyatrosunun adresi bu kez Ankara oldu. Akşener'in Etimesgut'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kameralar önünde yanına yaklaşan bir kadın, 'Açım, ölüyorum, perişanım' diyerek dert yandı. Akşener'e geçinemediğinden yakınan Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti teşkilatlarında boy boy fotoğraflarının olduğu ve parti üyesi olduğu belirlendi. 4 bin lira maaş aldığını ve bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini söyleyen Sipahi'nin 2 adet dairesinin olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAF 13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Bitlis. Muş, Hakkari, Van'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
23 İLE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI
Öte yandan 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce'ye turuncu kod geçilirken; Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce sarı uyarı verildi.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Yağışların; Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SARI VE TURUNCU UYARI NEDİR?
Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
Sarı, havada \"potansiyel tehlike durumu\"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
24 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
25 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, çok sayıda kentte sağanak yağmur bekleniyor. 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.