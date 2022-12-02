Elazığ'da hareketli anlar: Emniyet binasına girmeye çalışan alkollü sürücü ateş açılarak durduruldu

Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Otomobilin sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı.

Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü, gözaltına alındı. Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAF 8 Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, narkotik köpeği ile arama yaptı. Tuvalet deliğine atılan bir miktar uyuşturucu madde ise polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu: Tuvaletten uyuşturucu çıktı Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, tuvalet deliğinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

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FOTOĞRAF 5 Kaza, saat 22.30 sıralarında Maltepe’de sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü, aşırı yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırımlara çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ayakta tedavi etti. Sahil yolunda kısa süreli trafik oluşurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Maltepe’de makas faciası: Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırımlara çıktı Maltepe'de sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırımlara çıkarken, iki kişinin hafif yaralandığı kaza alanı motosikletli bir kuryenin cep telefonuyla kaydedildi.



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