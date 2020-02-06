Gündem Elazığ il geneli ve Malatyanın 3 ilçesinde okulların açılma tarihi 17 Şubata ertelendi
ELAZİĞ MALATYA

Elazığ’da okulların açılması 17 Şubat’a ertelendi

Elazığ il geneli ve Malatya'nın 3 ilçesinde okulların açılma tarihi 17 Şubat’a ertelendi

6.8 8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'nın 3 ilçesinde 10 Şubat'ta açılması planlanan okullarda eğitim öğretime 17 Şubat’ta devam edilecek.

Haber Merkezi AA
Çalışmaları tamamlanmasıyla 17 Şubat'tan itibaren eğitim ve öğretim yeniden başlayacak.
Çalışmaları tamamlanmasıyla 17 Şubat'tan itibaren eğitim ve öğretim yeniden başlayacak.

Elazığ Valiliği, konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin planlanması için eğitim öğretimin 10 Şubat’a açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat’ta başlaması kararı alındı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

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10 ilçede 10 Şubat'ta açılacak

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde de okulların açılma tarihi 17 Şubat’a ertelendi. Yapılan açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.

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