Elazığ'da silindir operasyonu: 22 kişi adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu Silindir Operasyonu'nda temizlik devam ediyor. Elazığ ve Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı ‘Silindir' operasyonu gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş, eylemsel birlikteliği, eylem çeşitliliği ve hiyerarşik yapısı olduğu belirlenen, yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, suçu üstlenme ve mala zarar verme suçlarından 39 olaya karışan 22 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda silah, bıçak, mermi, sahte tapu çenedi, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlanan 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.