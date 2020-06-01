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Elazığ’da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu taciri yakalandı.
Uyuşturucu taciri yakalandı.
  • İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında uyuşturucu tacirliği yapan şüpheli B.S. belirlendi.

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Şahsın adresini tespit eden ekipler şok operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şahsın evi ile aracında yapılan aramada ise bir miktar

  • Metamfetamin,esrar, uyuşturucu kullanma aparatı,1’er adet ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kasatura ve silahlara ait mermilerle birlikte bin 520 TL uyuşturucu parası ele geçirildi.
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