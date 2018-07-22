Elbet buraya geleceksin!

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İngiltere’de lordlar gibi yaşayan FETÖ’nün para babası Akın İpek’in polis zoruyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, İpek’in 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, İpek’in 23 Mayıs’ta gözaltına alındığını bildirdi.
İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, İpek’in 23 Mayıs’ta gözaltına alındığını bildirdi.

İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) “çatı davası”nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek’in 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı. Başsavcılığın verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs’ta Türkiye’nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarıldı.

50 BİN STERLİNLE SERBEST KALDI

Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek’in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu. İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

Açıklamada, İpek’in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek’in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. İngiltere’de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygumalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

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