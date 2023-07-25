Elbistan Belediyesi buğdayını kendi üretiyor: Günde 10 bin ekmek dağıtıyor

“Elbistan Belediyesi olarak 330 dönümlük alanda bu sene ekim gerçekleştirdik, hamdolsun hasat zamanı geldi. Mülkiyeti belediyemize ait ancak boş olan tarlalar ekimi gerçekleştirilerek elde etmiş olduğumuz ürünü, ekmek üretiminde değerlendiriyoruz. Biz; geçen 3 yıl içerisinde ekmeği 1 liradan satıyorduk. 6 Şubat depreminden sonra üretmiş olduğumuz tüm ekmeği ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Birçok insan da; 'Buru nasıl başarabiliyorsunuz?’ diye merak ediyor. İşte böyle başarıyoruz; yani boş olan kendi arsalarımızı ekiyoruz, ekimini gerçekleştirdiğimiz yerlerden elde etmiş olduğumuz ürünü halk ekmek fabrikamızda vatandaşımıza ürün olarak sunuyoruz. Bundan sonraki yıllarda ekili alanı artırmayı planlıyoruz. Dünyanın gıda kriziyle uğraştığı bir dönemde biz tüm alanları ekeceğiz. İnşallah elde edilen hasattan da halk ekmeğimizin ihtiyacının üzerindeki ürünleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız.”