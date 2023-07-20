Ankara'da ekmeğe zam: 7 lira oldu

Ankara Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir’de de ekmeğe zam gelmişti. 2022 yılının kasım ayından bu yana 5 liraya satılan 210 gram ekmeğin hem gramajı hem de fiyatı değişmişti. 210 gram ekmeğin gramajı 10 gram düşürülerek 200 grama düşürülmüş, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 7 liraya yükseltilmişti.