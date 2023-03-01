Elbistan'da depremden kaçmışlardı: Ölüm Mardin'de yakaladı

Mardin
45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce hikaye yarım kaldı.
Yaşanan depremlerin bilançosu her geçen gün artarken vatandaşlar enkaza dönen şehirlerden tahliye ediliyor.
Öte yandan binlerce vatandaş çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.
Trafik kazası yaşandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde saat 10.00 sıralarında yaşanan kazanın ardından çıkan acı gerçek, bir kez daha yürekleri dağladı.
47 yaşındaki Cemil Gerdanoğlu idaresindeki tır, Alakuş Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Kazada otomobil tırın altına girdi. Otomobildeki Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki (32) bulundukları yerde sıkıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerin çalışması sonucunda kullanılamaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen Hasan Apaki ve Hatice Apaki olay yerinde hayatını kaybetti, Mehtap Apaki ise yaralandı.
Kazada yaralanan Mehtap Apaki ve tır sürücüsü Cemil Gerdanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü gözaltına aldı
Ekiplerin olay hakkında inceleme başlatmasının ardından, tır şoförü Cemil Gerdanoğlu gözaltına alındı.
Depremin ardından Mardin'e geldikleri belirlendi
Kazada sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobilde bulunan Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki'nin (32) Elbistan’da gerçekleşen depremde ardından Mardin’e geldikleri, Mehtap Apaki’nin Elbistan'da öğretmenlik yaptığı öğrenildi.