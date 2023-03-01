Elbistan'da depremden kaçmışlardı: Ölüm Mardin'de yakaladı

Yaşanan depremlerin bilançosu her geçen gün artarken vatandaşlar enkaza dönen şehirlerden tahliye ediliyor.

Öte yandan binlerce vatandaş çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde saat 10.00 sıralarında yaşanan kazanın ardından çıkan acı gerçek, bir kez daha yürekleri dağladı.