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Elbistan'da depremden kaçmışlardı: Ölüm Mardin'de yakaladı

Mardin'de yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan detayda hayatını kaybeden iki kişinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremden kaçtığı belirlendi.

17:44 . 1/03/2023 Çarşamba
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Mardin

Mardin

45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce hikaye yarım kaldı.

Yaşanan depremlerin bilançosu her geçen gün artarken vatandaşlar enkaza dönen şehirlerden tahliye ediliyor.

Öte yandan binlerce vatandaş çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Trafik kazası yaşandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde saat 10.00 sıralarında yaşanan kazanın ardından çıkan acı gerçek, bir kez daha yürekleri dağladı.

47 yaşındaki Cemil Gerdanoğlu idaresindeki tır, Alakuş Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazada otomobil tırın altına girdi. Otomobildeki Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki (32) bulundukları yerde sıkıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerin çalışması sonucunda kullanılamaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen Hasan Apaki ve Hatice Apaki olay yerinde hayatını kaybetti, Mehtap Apaki ise yaralandı.

Kazada yaralanan Mehtap Apaki ve tır sürücüsü Cemil Gerdanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltına aldı

Ekiplerin olay hakkında inceleme başlatmasının ardından, tır şoförü Cemil Gerdanoğlu gözaltına alındı.

Depremin ardından Mardin'e geldikleri belirlendi

Kazada sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobilde bulunan Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki'nin (32) Elbistan’da gerçekleşen depremde ardından Mardin’e geldikleri, Mehtap Apaki’nin Elbistan'da öğretmenlik yaptığı öğrenildi.


#Mardin
#Elbistan
#Deprem
41 dakika önce
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