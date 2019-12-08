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Elçiliklerde hain avı

FETÖ’nün Avrupa yapılanması soruşturmasında, Dışişleri Bakanlığı mahrem imamı E.Ş.’nin ByLock’taki ‘Pazarlamacılar’ grubu deşifre oldu. 4 aylık incelemede kimlikleri belirlenen 29 şüpheliden 10’u yakalandı. Bunlardan 5’i büyükelçiliklerde aktif görevde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pazarlamacı FETÖ'cüler yakalandı.
Pazarlamacı FETÖ'cüler yakalandı.

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ByLock analiz çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığı’nda aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler örgütün bakanlıktaki “mahrem imamı” E.Ş. tarafından kurulan “Pazarlamacılar” adlı bir ByLock grubunu belirledi. Dışişleri ile koordineli olarak 4 ay süren çalışma gizli tutulurken, gruptaki tüm FETÖ’cülerin kimlikleri tek tek ortaya çıkarıldı.

AVRUPA SORUMLUSU TESPİT EDİLDİ

Kimliği belirlenen şüpheliler arasında Dışişleri bünyesinde Riyad, Berlin ve Paris Büyükelçiliklerinde görev yapanlarla önceki dönemlerde Avrupa’daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara’da devam eden kişilerin de olduğu belirlendi. Zanlılar arasındaki ByLock grubunda herkesle irtibatı olan ve Almanya’da yaşadığı belirlenen çift uyruklu (Türk ve Alman) kişinin, örgütün Avrupa sorumlusu olduğu üzerinde durulurken; Riyad, Berlin ve Paris Büyükelçiliklerinde görevli 3 şüphelinin Ankara’ya geldiği bilgisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

YAKALANANLARIN 5’İ AKTİF GÖREVDE

Karar doğrultusunda harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Ankara, İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda aralarında yurtdışında görev yapan 3 büyükelçilik çalışanının da bulunduğu, sekreter ve başkatip pozisyonlarında 5’i aktif görevde 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınırken, “Pazarlamacılar” adlı gruptaki haberleşme trafiği de mercek altında.

121 yeni isim daha

  • FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan zanlıların çoğu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olarak örgüte ilişkin bilgi veriyor. FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik 3 Aralık’ta Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan biri teğmen 33 subaydan 12’si itirafçı oldu. Bu isimler, daha önce haklarında işlem yapılan 71 ve işlem yapılmamış 46 olmak üzere 117 kişinin örgütle ilişkisini deşifre etti. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik 26 Kasım’da Ankara merkezli 22 ildeki operasyonlarda ise 30 muvazzaf subay, iki eski subay ve bir “mahrem imam” olduğu öne sürülen Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş yardımcısı gözaltına alındı. Bunlar arasında itirafçı olan 10 şüpheli ise daha önce haklarında işlem yapılan 62 ve işlem yapılmamış 75 olmak üzere 137 kişiyle ilgili bilgi verdi. Deşifre edilen kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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