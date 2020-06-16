Elektrik akımına kapılıp telef oldular



Kaza sabah saat 04.30 sırlarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri istikametine giden İ.D.(40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Hayvanlar telef oldu.

Kazada yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 16 büyükbaş hayvandan 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Kimsenin yaralanmadığı kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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