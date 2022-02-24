Elektrikli araçlar kozlarını Beyoğlu’nda paylaşacak

Motor sporlarının yükselen değeri, Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın ikinci ayağı 21-22 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek. Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın Türkiye lansmanı, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Haliç’teki Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Haydar Ali Yıldız

ELEKTRİKLİ ARAÇ İLGİSİ

Tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21.yüzyılın elektrikli araçların yüzyılı olacağını belirterek, “Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak ülkemizde elektrikli araçlara yönelik giderek artan bir ilgi var. Şüphesiz bu durum otomobil sporlarında da karşılığını buluyor. Bu tarz yarışmalarda vatandaşların ilgisi ile beraber, kamunun desteğinin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle organizasyon takviminde Türkiye’nin yer almasına katkı sağlayan EMSO Sportif’e ve ev sahipliği sebebiyle Beyoğlu Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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‘ŞEHRİN SAĞLIĞI ÖNEMLİ’

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise fosil yakıt kullanan araçların insan sağlığına ve çevreye verdiği zarara da dikkat çekerek, “Beyoğlu Belediyesi olarak şehrin sağlığını insan sağlığı kadar önemsiyoruz. Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu Elektrikli Araçlar Yarışı, şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon ayak izine dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur” dedi.

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