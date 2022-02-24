Gündem Elektrikli araçlar kozlarını Beyoğlunda paylaşacak
İSTANBUL

Elektrikli araçlar kozlarını Beyoğlu’nda paylaşacak

21-22 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Şampiyonası’nın Türkiye lansmanı, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Başkan Haydar Ali Yıldız, “Karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrikli araçlar kozlarını Beyoğlu’nda paylaşacak
Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın Türkiye lansmanı, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Haliç’teki Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi.

Motor sporlarının yükselen değeri, Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın ikinci ayağı 21-22 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek. Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın Türkiye lansmanı, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Haliç’teki Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Haydar Ali Yıldız
Haydar Ali Yıldız

ELEKTRİKLİ ARAÇ İLGİSİ

Tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21.yüzyılın elektrikli araçların yüzyılı olacağını belirterek, “Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak ülkemizde elektrikli araçlara yönelik giderek artan bir ilgi var. Şüphesiz bu durum otomobil sporlarında da karşılığını buluyor. Bu tarz yarışmalarda vatandaşların ilgisi ile beraber, kamunun desteğinin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle organizasyon takviminde Türkiye’nin yer almasına katkı sağlayan EMSO Sportif’e ve ev sahipliği sebebiyle Beyoğlu Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

‘ŞEHRİN SAĞLIĞI ÖNEMLİ’

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise fosil yakıt kullanan araçların insan sağlığına ve çevreye verdiği zarara da dikkat çekerek, “Beyoğlu Belediyesi olarak şehrin sağlığını insan sağlığı kadar önemsiyoruz. Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu Elektrikli Araçlar Yarışı, şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon ayak izine dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur” dedi.

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'3 Kasım 2002'den bu yana Millete hizmette 19 yılı geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır yapılan tüm icraatlar, millet ve memleket aşkıyla yapılmaya devam edecek.'


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