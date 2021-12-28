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İSTANBUL

Elektrikli araçların 2030'da petrol ithalatını 2,5 milyar dolar azaltabileceği öngörülüyor

Türkiye'de 2030'a kadar 2 milyon elektrikli araç parkının oluşmasıyla petrol ithalatında 2,5 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği öngörülüyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) hazırladığı "Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü 2021" raporu, düzenlenen bir toplantıyla IICEC Direktörü Bora Şekip Güray tarafından tanıtıldı.

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Haber Merkezi AA
Elektrikli araçların 2030da petrol ithalatını 2,5 milyar dolar azaltabileceği öngörülüyor
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IICEC'in geliştirdiği modelleme altyapısı ve senaryo bazlı analizlerle yapılan raporda, elektrikli araçlarda büyümenin Türkiye'nin enerji dengelerine ve çevresel performansa katkısı analiz edildi.

Rapordaki Yavaş Büyüme Senaryosu'na göre, 2030'da hafif araç pazarında elektrikli araçların yaklaşık altıda bir pazar payına sahip olması öngörülüyor.

Elektrikli hafif araçların 2030'a üçte birin üzerinde pazar payına ulaştığı ve toplam elektrikli araç parkının 2 milyona ulaştığı Yüksek Büyüme Senaryosu'nda ise elektriğin petrolü ikamesiyle petrol ithalatının 2030'a kadar 2,5 milyar dolar azaltabileceği hesaplanıyor.

Bu dönemde elektrikli araçlardan kaynaklanan yaklaşık yıllık 6 teravatsaatlik elektrik talebinin yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde 1,3 milyar dolar yatırımla karşılanabileceği öngörülüyor.

Karayolu ulaşımından kaynaklı sera gazı emisyonlarının, elektrifikasyonun gerçekleşmediği durumda 2020-2030 döneminde dörtte bir oranında artacağı, Yüksek Büyüme Senaryosu'nda 2030'a kadar sera gazı emisyonlarının 10 milyon ton karbondioksit eşdeğeri azaltılabileceği hesaplanıyor.

Sektörün mevcut emisyonlarının yüzde 13'üne karşılık gelen bu değer, tarımdaki mevcut emisyon miktarına, çelik endüstrisi mevcut emisyonlarının ise iki katına karşılık geliyor.

Bu avantajların en uygun maliyetle gerçekleştirilmesi için şarj altyapısında ve elektrik şebekelerinde yatırımların, uzun vadeli şekilde planlanarak verimli şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, elektrikli araçlara yönelik kazanımların sağlanabilmesi için 5 somut öneri sunuluyor.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve temiz enerji dönüşümü kapsamında gerçekçi ve ulaşılabilir politika hedeflerinin belirlenmesi, bu dönüşümün sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kaynaklarının gelişimi yoluyla güvence altına alınması, çevre ve teknoloji ekseninde bütüncül bir e-mobilite ekosisteminin tüm tarafları kapsayacak şekilde geliştirilmesi, dijitalleşme ve akıllı sistemlerde yerli üretime hız verilmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi söz konusu öneriler olarak sıralanıyor.

Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
FOTOĞRAF 5
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Sivas’ın Gürün ilçesinde üretilen elektrikli otomobil teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. İlginç projeye, inşaat mühendisi olan aynı zamanda Gürün Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Mustafa Kılıç ve arkadaşları imza attı.
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Kış döneminde boş vakitlerini değerIendirmek isteyen ekip, belki de elektrikli otomobil üretiminde köklü yeniliklere neden olabilecek bir projeyi gerçekleştirmeyi başardı. Üç ayda üretilen ve Gürün ismi verilen elektrikli otomobil ihtiyaç duyduğu tüm elektriği, tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor.
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Sekiz saat güneş altında kalan araç bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.<br> <br> Görüntüsü ile ilk otomobilleri andıran araç, teknik donanımı ile mevcut araçları aratmıyor. Aracın, kornasından elektronik göstergesine, uzun-kısa farlarından cruz kontrol sistemine kadar birçok özelliği mevcut.
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Tavanı enerji üretiyor<br><br> Projenin mimarı Mustafa Kılıç, aracın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi tavanından elde ettiğini belirterek, \"İnşaat mühendisiyim. Ama hobi olarak elektrik-elektronik ile uğraşıyorum. Kış mevsiminde yaptığımız çalışma sonucu böyle bir araç meydana getirdik. Amcaoğullarım ile oluşturduğumuz 4 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yürüttük. Aracımız tavanındaki güneş panelleri ile kendini şarj edebiliyor. Tavanı tamamen güneş panellerinden oluşuyor. 300 W’lik güneş paneli 8 saatte aracın bataryasını tamamen şarj edebiliyor. 8 saatlik şarjla yaklaşık 45 kilo metre yol gidebiliyoruz\" dedi.
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Normal araçlardan eksiği yok<br><br> Kılıç, aracın donanım olarak normal araçlardan fazla bir farkı bulunmadığını söyleyerek, \"Aracımızın normal araçlara kıyasla hiçbir eksiği yok. Sinyal kolları, farları, teybi, kornasından cruz kontrolüne kadar her şeyi var. Bu iddialı bir özellik. Bunu ayrıca ekledik. Elektronik göstergeleri mevcut. Kısa sürede güzel bir araç meydana getirdiğimizi düşünüyorum\" diye konuştu. <br><br> İlk deneyen başkan oldu Gürün isimli elektrikli aracı ilk deneyenlerden biri Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi oldu. Çiftçi bir süre kullandığı aracı çok beğendiğini belirtip, aracı ortaya çıkartan ekibe teşekkür etti. Çiftçi, “Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Bey ve arkadaşlarının ne kadar büyük bir emek sarf ettikleri ortada. Herkesin kapısının önünde kullandığı araçlarında ne varsa bu araçta da var. Her şeyi ile tam bir araç olarak dizayn edilmiş. Tamamen güneş enerjisi ile şarj oluyor. Tam şarj ile bir saat yol alıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu. <br><br> Gürün isimli yerli üretim elektrikli araç gündüz elde ettiği şarj ile gece de yol alabiliyor.
Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç duyduğu elektriği tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor. 8 saat güneş altında kalan araç, bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.

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