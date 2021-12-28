Elektrikli araçların 2030'da petrol ithalatını 2,5 milyar dolar azaltabileceği öngörülüyor

Normal araçlardan eksiği yok<br><br> Kılıç, aracın donanım olarak normal araçlardan fazla bir farkı bulunmadığını söyleyerek, \"Aracımızın normal araçlara kıyasla hiçbir eksiği yok. Sinyal kolları, farları, teybi, kornasından cruz kontrolüne kadar her şeyi var. Bu iddialı bir özellik. Bunu ayrıca ekledik. Elektronik göstergeleri mevcut. Kısa sürede güzel bir araç meydana getirdiğimizi düşünüyorum\" diye konuştu. <br><br> İlk deneyen başkan oldu Gürün isimli elektrikli aracı ilk deneyenlerden biri Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi oldu. Çiftçi bir süre kullandığı aracı çok beğendiğini belirtip, aracı ortaya çıkartan ekibe teşekkür etti. Çiftçi, “Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Bey ve arkadaşlarının ne kadar büyük bir emek sarf ettikleri ortada. Herkesin kapısının önünde kullandığı araçlarında ne varsa bu araçta da var. Her şeyi ile tam bir araç olarak dizayn edilmiş. Tamamen güneş enerjisi ile şarj oluyor. Tam şarj ile bir saat yol alıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu. <br><br> Gürün isimli yerli üretim elektrikli araç gündüz elde ettiği şarj ile gece de yol alabiliyor.