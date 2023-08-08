Elektrikliye müstakil istasyon

Artan ihtiyaca bağlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2023 yılı sonuna kadar müstakil elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması planlanıyor. Bu kapsamda 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapılacak.

Kurulması planlanan elektrikli araç şarj istasyonları, belediye tarafından uygun görülen ve imar planında “elektrikli araç şarj istasyonu alanı” olarak ayrılmış parsellerde kurulabilecek. İstasyon için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek. İstasyonda idari bina, tuvalet, market, çay ocağı, mescit, büfe, kafeterya, oto elektrik, lastikçi gibi birimler de bulunacak.

İş yerleri ve site gibi toplu yapılarda kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlarında yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenlenecek. İşyeri açma ve çalışma ruhsatına ise gerek duyulmayacak. Şarj istasyonları için her metrekare başına büyükşehirlerde 50 TL, diğer yerlerde ise 25 TL üzerinden ücret alınacak. Alınacak ücret, her yıl Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen oranda artacak. Bu ücret dışında, istasyonlar için herhangi bir ücret alınmayacak.