Elif Ebe, 'normal doğum'u kolaylaştıran buluşuyla ödül aldı.

'Doğum dikişi' olarak adlandırılan 'epizyotomi', doğumun ikinci evresinde bebeğin başı çıkmadan önce vajina açıklığının büyümesini sağlamak, kontrolsüz perine yırtıklarını önlemek ve doğumu kolaylaştırmak adına perine bölgesinde bulunan bir cerrahi kesi olarak tanımlanıyor. Normal doğumda en fazla uygulanan cerrahi işlemlerden biri olan 'epizyotomi'yi Dünya Sağlık Örgütü rutin olarak kullanılmaması yönünde öneride bulunuyor. 'Epizyotomi' uygulamasının, doğum ve doğum sonu dönemde; kadınların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen ve perine ağrısı, anne ve bebeğin geç bağlanması, emzirmenin gecikmesi, annenin kendini geç toparlaması gibi olumsuz etkileri bulunuyor.





Doğumu kolaylaştırıyor

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde 2,5 yıldır ebe olarak görev yapan Elif Yılmaz, üniversite yıllarında ebelikte yenilik dersi kapsamında, doğum sırasında oluşabilecek kontrolsüz perine yırtıklarını ve yumuşak doku hasarını engelleyen aparat geliştirdi. Geliştirilen aparat, perinenin ön ve arka kısımlarını sarıyor ve alt kısmında masaj yapma özelliği bulunuyor. Aparat, doğum eylemi sırasında gerekli durumlarda daha fazla perineal genişlik sağlıyor. Sıcak uygulama yapmak amacıyla yüzey dokusuna gömülü ısı tutma özelliği olan ve silikon dioksit jel içeren aparatın anne ve bebeğin geç bağlanması, emzirmenin gecikmesi, annenin kendini geç toparlaması gibi olumsuz etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması, travma sebebiyle oluşan yoğun ağrıları, enfeksiyon ve kanamayı önleme amacı bulunuyor.





"Ödül beni onurlandırdı"

Elif Yılmaz, 19 Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyle geliştirip patentini aldığı aparat ile Sağlık Bakanlığı'nın 'Ar-Ge projesi' ödülünü aldı. Elif Yılmaz ödülünü, Sağlık Bakanlığı'nda dün düzenlenen 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü Programı'nda, Bakan Kemal Memişoğlu'nun elinden aldı.





Ebe Elif Yılmaz, aparatın tasarım sürecinde ilham kaynağının diş hekimliğinde kullanılan, ağız açıklığını artıran kauçuktan yapılan aparatlar olduğunu belirterek, "Onlardan ilham aldım. Elimizle bu bölgeyi kontrollü bir şekilde genişletmek mümkün değil. Ama aparat bunu sağlıyor. Kadınların doğum sırasında daha az hasar almasını ve doğum sonrası hayat kalitelerinin artmasını hedefledim. Bu fikri arkadaşlarıma, doktorlara anlattığımda başta çok garipsediler. Ebelik bölümünden böyle bir proje beklemiyorlardı. Ama Sağlık Bakanımızın bunu görmesi, desteklemesi ve ödül vermesi beni çok onurlandırdı. Geleceğe daha umutla bakmamı sağladı" dedi.



