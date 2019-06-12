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EĞİTİM

‘Elif’ sevgisini öğrenecekler

İstanbul’da yaz Kur’an kursları 17 Haziran’da başlıyor. Geçen yıl 287 bin çocuğun katıldığı kurslar için bu yıl hedef 350 bin. Çocukların kurslar sayesinde İslam’ı tanıma şansı bulduğunu söyleyen İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz “Görevlilerimiz çocuklara gönüllerini açacak, onlara ‘elif’ öğretmeden önce ‘elif’ sevgisini öğretecekler” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaz Kur’an kursları 17 Haziran’da başlıyor.
Yaz Kur’an kursları 17 Haziran’da başlıyor.

İstanbul’da yaz Kur’an kursları 17 Haziran’da başlıyor. Geçen yıl 287 bin çocuğun katıldığı kurslar için bu yıl hedef 350 bin. Camiye gelen çocukların İslam’ı tanıma şansı bulduğunu söyleyen İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ”Görevlilerimiz çocuklara gönüllerini açacak, onlara ‘elif’ öğretmeden önce ‘elif’ sevgisini öğretecekler” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, yaz Kur’an kurslarının 17 Haziran’da başlayacağını söyledi. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin katılacağını anlatan Yılmaz, geçen yıl İstanbul’da 287 bin çocuğun yaz Kur’an kurslarına katıldığını belirterek, “Bu sene bu rakamı arttırarak 350 bin olmasını hedefliyoruz’’ dedi.

Çocukları müftülüklerin Kur’an kurslarına ya da camilerde açılan Kur’an kurslarına davet eden Yılmaz, şunları söyledi:

“Cemaatin arasına katılıp onlarla saf tutarak, artık büyümüş, sorumluluk taşıma bilinciyle bir oyun havası içerisinde İslamı, Müslümanlığı tanıma ve onunla tanışma şansı yakalamaktadır.”

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM BİLE YETER

Öğretici sayısını 10 bine çıkardıklarını söyleyen Yılmaz, “Görevlilerimize de öğrencilerimize sahip çıkmaları adına dikkatli olmalarını söylüyoruz. Çocuklara gönüllerini açmalarını, onlara ‘elif’ öğretmeden önce ‘elif’ sevgisini öğretmelerini telkin ediyoruz’’ diye konuştu.

  • Yaz Kur’an kurslarının toplumdaki dini hayata yöneliş, dindarlık süreci ve dini hayatla ilgili bilinçlenmeye önemli katkı sağladığını belirten Yılmaz, “Bu da o yaş için önemli bir imkan. Yaz sezonu deyip geçmemek lazım. Bu dönemde çocuklar yarım günlük eğitim görüyorlar. Yarım günlük bir eğitim bile onların hayatında ayrı bir iz bırakıyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

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