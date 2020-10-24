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Gündem Elini kıyma makinesine kaptırdı Hastaneye öyle geldi
EDİRNE

Elini kıyma makinesine kaptırdı: Hastaneye öyle geldi

Edirne'de askerlik yapan ve görevli olduğu mutfakta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptıran asker, eli makineden çıkarılamayınca, makine ile birlikte Kocaeli’de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Burada, sıkışan eli makineden kurtarılan askerin tedavisi yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi.
Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi.

Edirne’de vatani görevini yapan asker, görevli olduğu mutfakta çalışırken elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerinde yapılan müdahalede askerin eli kıyma makinesinden çıkarılamadı. Asker, kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.

  • Edirne’deki ilk müdahalesinin ardından asker, Kocaeli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. 4 parmağının ezildiğini gören doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyecilere, ameliyathanede görev yapacakları için ameliyat kıyafetleri giydirildi.

Doktorlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte operasyona başladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik operasyonun ardından yaralı askerin eli kıyma makinesinden kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin ardından yaralı askere doktorlar müdahale etti.

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