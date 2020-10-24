Elini kıyma makinesine kaptırdı: Hastaneye öyle geldi Edirne'de askerlik yapan ve görevli olduğu mutfakta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptıran asker, eli makineden çıkarılamayınca, makine ile birlikte Kocaeli’de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Burada, sıkışan eli makineden kurtarılan askerin tedavisi yapıldı.

Haber Merkezi 24 Ekim 2020, 08:26 Son Güncelleme: 24 Ekim 2020, 09:02 DHA