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Elleri iple bağlı halde cesedi bulundu

Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) cesedi Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde bulundu.

04:00 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:24 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı. Polis ekiplerince bölgede yapılan aramalarda Porsuk Çayı’nda Prof. Dr. Karasu’nun cesedi bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu’nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘cinayet’ soruşturması başlatıldı.



#Cinayet
#Eskişehir
#Bekir Karasu
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