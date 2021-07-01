Gündem Elmalı davasında sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
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'Elmalı davasında' sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Elmalı davasında sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Elmalı davasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

Suçlanan anne çocukları açıkça ifşa etmişti

'Elmalı Davası' olarak bilinen 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğa yönelik cinsel istismar içerikli olayda suçlamaların odağındaki üvey baba ve anne Merve Akman, çocukların isimlerinin açıkça belirtildiği ayrıntılı psikolog raporlarını Twitter'dan paylaşmıştı.

Babaanneyi suçlamaya çalışan anne Merve Akman, raporlardaki muhtelif tereddüt içeren ifadeleri kendi lehine kullanmaya çalışırken çocuklara ait bütün bilgileri de kamuoyuna aktarmıştı.

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