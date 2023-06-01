Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yüzde 52,18 oy oranıyla şahsımıza beş yıl daha ülkemize hizmet etme imkanı sunan her bir kardeşimin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz” dedi. Sayıştay’ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşan Erdoğan, “Tercihini hangi yönde kullanırsa kullansın sandığa giden vatandaşlarımıza karşı mesuliyetle hareket ediyoruz. Nasıl 21 yıldır milletin emanetine sadakatle sahip çıktıysak inşallah bundan sonra da bu emanete gölge düşürmeyeceğiz” diye konuştu.

SEÇİMİN KAZANANI TÜRK DEMOKRASİSİ

On yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisinin tartışmasız bir şekilde bu seçimin en büyük kazananı olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmadan, gelecek nesillere, üzerinde mutlu, müreffeh yaşayabilecekleri bir ülke bırakmadan huzura ermeyeceğiz. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950’den beri Türkiye’nin temel sorunlarından biri erkler arası rekabetin, hatta zaman zaman kavgaya varan çekişmelerin yaşanmasıdır. Tarihimize şöyle bir baktığımızda bunun çok sayıda örneğini görüyoruz. Hepsini de rahmetle andığımız Menderes’ten Demirel’e, Erbakan’dan Özal’a kadar siyasetçilerimizin tamamı bu gerçekle yüzleşti.”

SİSTEM YENİDEN GÜVENOYU ALDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle kazanımların tahkim edilebileceği bir yönetim modeline kavuşulduğunu belirten Erdoğan, yeni sistemin avantajlarını, salgın dönemi olmak üzere son yıllarda yaşanan tüm krizlerde bizzat müşahede ettiklerini kaydetti. Erdoğan, 50 binden fazla canın toprağa verildiği 6 Şubat depremleriyle mücadelede de yeni yönetim sisteminin katkılarını tekrar tecrübe ettiklerini belirterek, “Bu gerçeğin, insanımız tarafından da kabul ve takdir edildiğini görüyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır” ifadesini kullandı.

GERİYE GİDİŞE İZİN VERMEYİZ

Türkiye’nin fuzuli tartışmalarla kaybedecek ne vaktinin ne de enerjisinin olduğunu düşünmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları dile getirdi: “Siyaset müessesesinin de sandıktan çıkan iradeyi doğru okuyacağına dair ümidimizi koruyoruz. Biz her halükarda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. 5 yıllık tecrübelerin ve uygulamaların ışığında, sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Türkiye’nin şahlanış dönemine liderlik edecek kurumsal bir yapıyı mutlaka tesis edeceğiz. Ama bunları yaparken ülkemizin, milletimizin ve demokrasimizin uğruna bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlara halel getirmeyeceğiz.

Gündem yeni dönem

Cumhurbaşkanı seçimi sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara’da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı açıklanması beklenen kabine öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti. İki liderin günlük programlarında bulunmayan görüşmede, yeni kabinede yer alacak isimlerin de ele alındığı ifade edildi. Kabine toplantısı sonrasında yapılan görüşmede, Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiği sonuçların yanı sıra Meclis’te yeni dönemde Genel Kurul’a taşınması beklenen gündem maddeleri masaya yatırıldı.







