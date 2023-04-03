Emek ve Özgürlük İttifakı'nda çatırdamalar başladı: Gülten Kışanak'tan TİP'e seçim tepkisi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler her geçen gün yaklaşırken, terör örgütü sempatizanlarının doluştuğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da çatırdamalar başladı.

Terörden tutuklu eski HDP'li Gülten Kışanak, terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesinde yayınladığı yazısında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı hedef aldı.

"Bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değil"

Baş'ın açıklamaları üzerinden ittifakı eleştiren Kışanak, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim ittifakı niteliğinde olmadığını ifade ederek, "Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir." dedi.

"İttifakta olmak TİP için yüzde 7 barajını ortadan kaldırıyor"

Yazısının devamında TİP'in oy oranı üzerinden Erkan Baş'ı eleştirmeye devam eden Kışanak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erkan Baş, artık baraj kaygısı olmadığı için çok oy alacaklarını söylüyor. Evet, ittifakta olmak TİP için %7 barajını ortadan kaldırıyor ancak, barajı Kürtler yıllarca büyük emekler vererek, bedel ödeyerek anlamsız hale getirdi. HDP 7 Haziran’da barajı yıktı."







