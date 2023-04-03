|
Reklam
Reklam
Gündem

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda çatırdamalar başladı: Gülten Kışanak'tan TİP'e seçim tepkisi

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken içinde HDP'nin de bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da çatırdamalar başladı. HDP'nin tutuklu eski belediye başkanı Gülten Kışanak, PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam gazetesinde yayınladığı yazısında, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a seçim barajı üzerinden, "Öyle görülüyor ki, Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı niteliğinde değil. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir." sözleriyle tepki gösterdi.

03:08 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP'li Gülten Kışanak, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) 'baraj' tepkisi gösterdi.

HDP'li Gülten Kışanak, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) 'baraj' tepkisi gösterdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler her geçen gün yaklaşırken, terör örgütü sempatizanlarının doluştuğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da çatırdamalar başladı.

Terörden tutuklu eski HDP'li Gülten Kışanak, terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesinde yayınladığı yazısında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı hedef aldı.

"Bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değil"

Baş'ın açıklamaları üzerinden ittifakı eleştiren Kışanak, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim ittifakı niteliğinde olmadığını ifade ederek, "Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir." dedi.

"İttifakta olmak TİP için yüzde 7 barajını ortadan kaldırıyor"

Yazısının devamında TİP'in oy oranı üzerinden Erkan Baş'ı eleştirmeye devam eden Kışanak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erkan Baş, artık baraj kaygısı olmadığı için çok oy alacaklarını söylüyor. Evet, ittifakta olmak TİP için %7 barajını ortadan kaldırıyor ancak, barajı Kürtler yıllarca büyük emekler vererek, bedel ödeyerek anlamsız hale getirdi. HDP 7 Haziran’da barajı yıktı."



#Gülten Kışanak
#Erkan Baş
#Emek ve Özgürlük İttifakı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.