Emeklilere 5 günlük ücretsiz tatil: Boğaz turuyla İstanbul'un tadını çıkardılar

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılan enflasyon zammıyla birlikte maaş artışları aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı olan %24.73 oranında artış sağladı. Memur emeklileri ise %10'luk toplu sözleşme artışıyla birlikte, enflasyon farkının eklenmesiyle toplamda %19.31 oranında bir artış elde etti. Bu artışlar, emeklilere ve memurlara yapılan ek ödemeleri de etkilemiş durumda. Ek ödemelerle ilgili detaylar ve nasıl bir düzenleme yapılacağı, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili güncel bilgilerle birlikte netleşiyor.