Emekliliğini dondurup yardıma koştu

Şehit Albay Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kahraman-maraş’ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50) son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası şehidin naaşı, Kahramanmaraş’ta düzenlenen askeri törenin ardından Ankara’ya, oradan da Eskişehir’e getirildi. Askeri törende tabutun başına gelen acılı aile büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası Bekir, annesi Lütfiye, eşi Sevim ve çocukları Atakan ile Gökhan Adalıoğlu tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Sevim Adalıoğlu cenaze götürüldüğü esnada “Ben onun gitmesini istemiyorum. Ben onu çok seviyorum. Ne olur gitmesin. O benim yaşama sevincim” diye haykırdı. Şehit albay, dün Reşadiye Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.
DEPREMDEN SONRA DİLEKÇESİNİ GERİ ÇEKTİ
Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı’nda görevli şehit albay Adalıoğlu’nun depremden sonra emekliliğini dondurup gönüllü olarak afet bölgesine gittiği öğrenildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adalıoğlu’nun 28 yıllık meslek hayatı boyunca büyük fedakarlıklarla çalıştığını vurguladı: “Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emeklilik dilekçesini vererek, mesleğini şerefiyle onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken, depremden sonra, asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır. 2 bin 100 saat uçuş yaptık, 600 tona yakın malzeme taşıdık, binlerce aracımız afet bölgesindeki kurtarma faaliyetine katıldı. Bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk ama maalesef kahraman arkadaşımı ebediyete uğurladık.”