Emekliliğini dondurup yardıma koştu

Kahraman-maraş’ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50) son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası şehidin naaşı, Kahramanmaraş’ta düzenlenen askeri törenin ardından Ankara’ya, oradan da Eskişehir’e getirildi. Askeri törende tabutun başına gelen acılı aile büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası Bekir, annesi Lütfiye, eşi Sevim ve çocukları Atakan ile Gökhan Adalıoğlu tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Sevim Adalıoğlu cenaze götürüldüğü esnada “Ben onun gitmesini istemiyorum. Ben onu çok seviyorum. Ne olur gitmesin. O benim yaşama sevincim” diye haykırdı. Şehit albay, dün Reşadiye Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.