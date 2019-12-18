Emet’te ’Dev orkinos’ görenleri şaşırttı: Bugüne kadar Kütahya’ya getirilen en büyük balıktır

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir balıkçı tarafından sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı dikkatleri üzerine çekti.

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250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı dikkatleri üzerine çekti.

Kütahya'ya getirilen en büyük balık

Uzun yıllardır balıkçılık yapan İsmail Şen, yaptığı açıklamada, ’’Ben böyle bir ağırlıkta balığı ilk defa görüyorum. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı Marmara denizinde avlandı. Bu balık bugüne kadar Kütahya’ya getirilen en büyük balıktır’’ dedi.

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Kilogramını 35 lira

Orkinos balığının etinin lezzetli ve fiyatının uygun olduğunu ifade eden Şen, şu şekilde açıklamada bulundu: