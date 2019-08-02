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İSTANBUL

Emin Işık Hoca Hakk’a yürüdü

İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emin Işık, 83 yaşında vefat etti. Emin Işık Hoca, bugün cuma namazını müteakip Şişli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emin Işık
Emin Işık

İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Emin Işık 83 yaşında hayatını kaybetti. Emin Işık hocanın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran sunucu ve yazar Serdar Tuncer, “Bir çınar daha göçtü” diyerek şunları söyledi: “Başımız sağolsun... İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Emin Işık Hocam ‘Rahmet-i Rahmân’a kavuştu, vuslatı mübarek olsun. Öğle namazını müteâkip Şişli Camii’nden ebedi istirahatgâhına uğurlayacağız. El-Fâtihâ...”

İLK EĞİTİMİNİ BABASINDAN ALDI

Prof. Dr. Emin Işık, 1936’da Hatay’da dünyaya geldi. İlk dini eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddin Efendi’den alan Işık, Demirköprü Köyü İlkokulu’nda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi aldı. Işık, 1960’ta İstanbul İmam Hatip Okulu’nu, 1964’te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. İstanbul İmam Hatip Okulu’nda 1965-1968 yılları arasında öğretmenlik yapan yazar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde (Marmara İlahiyat) Kur’an İlimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. Işık, Ebubekr İbnu’l Enbari’nin “Kitabu’l-Vakfi ve’l-İbtida” adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktorasını yaptı.

YÜZDEN FAZLA MAKALE KALEME ALDI

Yüzden fazla makaleyle ansiklopedi maddesi kaleme alan Işık, 39 yıl süren resmi hizmetin ardından 2001’de emekli oldu. Düşünce hayatının öncü isimlerinden Prof. Işık’ın makaleleri Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslam Medeniyeti dergileriyle Tercüman ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde yayımlandı. Işık’ın, Devleti Kuran İrade (1971), Kur’an’ın Getirdiği İrade (1974), Nurettin Topçu-Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019) gibi kitapları bulunuyor.

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