Gündem Emine Bulutun kızı için yapılan bağışlar hakkında şaşırtan açıklama
KIRIKKALE

Emine Bulut'un kızı için yapılan bağışlar hakkında şaşırtan açıklama

Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum olarak atanan Enver Kılıç, yapıldığı söylenen bağışların, mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmediği için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiğinin izlenemediğini ifade etti

Haber Merkezi AA
Emine Bulut ve küçük kızı
Emine Bulut ve küçük kızı

Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum olarak atanan Enver Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.08.2019 tarih ve 2019/886 esas sayılı kayyum tayini davasında F.B.V'ye tedbiren yönetim kayyumu atandığı hususunun kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

"BAĞIŞLAR MAHKEMENİN AÇTIĞI HESABA YATMIYOR"

Mahkemenin atamaya ilişkin ara kararı doğrultusunda 29 Ağustos-6 Eylül arasında, tarafından yürütülen faaliyet, takip ve tespitleri basın yoluyla paylaşma gereği duyduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

  • "Olay mağduru F.B.V'ye muhtelif medya unsurları aracılığı ile yapıldığı söylenen bağışlar, mahkeme tarafından açılan hesaba yapılmadığı için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiği izlenememektedir. Yapıldığı veya yapılacağı söylenen bağışların Kırıkkale Vakıfbank Şubesinde açılan IBAN TR97 0001 5001 5800 7309 2156 25 nolu hesaba yapılması, sair bankalar ya da hesaplarda bağış adı altında bir meblağ var ise denetim ve gözetimi mahkemeye ait bu hesaba aktarılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yardıma yönelik teşebbüslerini sorgulamak mümkün olmamakla birlikte yapılan bağışların mağdur dışında birilerinin eline ya da hesabına yapılması denetimi ortadan kaldırmakta, hesap verilebilirliği imkansız hale getirmektedir."

Kılıç, halen gündemde olan bu konuda oluşan algı ve bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, yapılmış ve yapılacak yardımların olay mağduruna hizmet etmesini sağlamak için bu bildirinin kamuoyuna duyurulduğunu aktardı.

Azad dahil3 terörist öldürüldü

Azad dahil
3 terörist öldürüldü

​Diyarbakır ve Mardin'de PKK'ya ağır darbe.
5 puanlık indirim yolda

5 puanlık indirim yolda

Perşembe günü dolarda ve kredi faizlerinde düşüş bekleniyor.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den Karadeniz için son dakika uyarısı.
İnceleme başlatıldı

İnceleme başlatıldı

​Kadıköy'deki lisedeki rezil karşılamaya tepki.
Bağışlar için<br>şaşırtan açıklama

Bağışlar için
şaşırtan açıklama

​Emine Bulut'un kızı için bağış hesabı açılmıştı.
PKK'nın<br> özel doktoru

PKK'nın
özel doktoru

​Görevden alınan Mızraklı teröristleri tedavi ettirmiş.

Gündüz devriye<br> akşam sevkiyat

Gündüz devriye
akşam sevkiyat

ABD gündüz Türkiye ile devriye attı, gece ise PKK'ya silah taşıdı.

Yumurtalı<br>saldırı tezgah

Yumurtalı
saldırı tezgah

İhraç edilen isim karanlık güçlerin oyununu anlattı.
Oğlumu başkası değil HDP kaçırdı

Oğlumu başkası değil HDP kaçırdı

HDP önündeki evlat nöbetini 18 aile sürdürüyor.
Ağustos'un şampiyonu altın

Ağustos'un şampiyonu altın

​Altın ağustosta yatırımcısını enflasyondan korudu.
Patrikhaneler gerilimi zirvede

Patrikhaneler gerilimi zirvede

​Ukrayna krizinin ardından gerginliği halen sürüyor.
PKK yaktı<br>CHP kınayamadı!

PKK yaktı
CHP kınayamadı!

AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesini CHP'liler reddetti.
Belediye başkanlarına davet

Belediye başkanlarına davet

Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
Johnson'a <br>yine red

Johnson'a
yine red

​İngiltere'de hükümetin erken seçim talebi ikinci kez reddedildi.
Casusu geri çekti!

Casusu geri çekti!

Rus hükümeti içindeki casus tartışmalara neden oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.