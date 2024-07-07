Emine Erdoğan A Millileri tebrik etti

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Emine Erdoğan, Astana Valiliğine bağlı Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret ederek, burada barınan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.