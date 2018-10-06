Gündem Emine Erdoğan AK Partili kadınlarla buluştu
ANKARA

Emine Erdoğan AK Parti'li kadınlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti teşkilatının kadın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil 'ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir. Makamlar emanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelde, kadın bakanlar, kadın milletvekilleri, milletvekili eşleri ile teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlarla bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada, milletin teveccühüne mazhar olmuş vekil ve ailelerin sorumluluklarına değindi.

Makamların emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil, 'ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir." dedi.

AK Parti'nin başarı hikayesinde kadın emeğinin özel bir yeri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Kadınlar başarının ortağıdır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, toplumun yeni beklentilerinin olduğuna dikkati çekerek, kadınlara siyasetin sert köşelerini yumuşatacak alanlara özel önem vermesi tavsiyesinde bulundu.

"Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir"

Milletvekillerinden özellikle iki konuyu takip etmeleri ricasında bulunan Emine Erdoğan, bu yıl etkin bir şekilde başlayan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm illerde yerleşmesinin, belediyelerin bu sisteme uygun atık yönetimine geçmesinin önemine dikkati çekti.

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'nun Mecliste bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizerek, "Mahlukatın her türü, bizim için hizmete layıktır. 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor Hadis-i Şerif." diye konuştu.

REKLAM

Konuşmasını, "Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir. İhtiyaçlarını gözetelim, yüreklerini hoş tutalım." sözleriyle bitiren Emine Erdoğan, ardından teşkilat mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

Dünyadan tepki yağıyor

Dünyadan tepki yağıyor

Cemal Kaşıkçı'dan günlerdir haber alınamıyordu.
'Forvetsiz' 3 puan

'Forvetsiz' 3 puan

G.Saray, Donk'un golüyle deplasmanda kazandı.
6 Ekim 2018 Cumartesi gün sonu haberleri

Konsolosluktan çıkmadı

Konsolosluktan çıkmadı

​Emniyet kaynakları, Cemal Kaşıkçı hakkında bilgi verdi.
McKinsey ilesözleşme yoködeme yok

McKinsey ilesözleşme yoködeme yok

Yeni ekonomi planı bilgilendirmesi yarın.
Fikri dahi alınmayacak

Fikri dahi alınmayacak

Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı.
Muhalifler ağır silahları çekiyor

Muhalifler ağır silahları çekiyor

​İdlib anlaşması için somut adım atıldı.
Başsavcılık soruşturacak

Başsavcılık soruşturacak

Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı olayında yeni gelişme.

Süreli evliliksüresiz nafaka

Süreli evliliksüresiz nafaka

yenisafak.com dosyayı açıyor: Çözüm önerileri ne?

Azez'de bombalısaldırı: 3 ölü

Azez'de bombalısaldırı: 3 ölü

​Patlamanın ardından akaryakıt bidonları da alev aldı.
Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

HDP kürsüsünden yaptığı çağrılar, onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.
Bedava değil parayla aldık

Bedava değil parayla aldık

Trump'ın "biz olmasak iktidarda kalamazsınız" sözüne cevap verdi.
Yemen'in çocukları

Yemen'in çocukları

Dünyanın gözü önünde yaşanan savaşın gerçek mağdurları...
Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

​Şehit yakını yüzüne söyledi: Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü.
İstedikleri kadar hendek kazsınlar

İstedikleri kadar hendek kazsınlar

Uydu fotoğraflarını değerlendiren Akar: Durum kontrolümüz altında.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.