Emine Erdoğan Anneler Günü'nde Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle bir araya geldi

"Anneliğin sınır tanımayan şefkatiyle bir araya geldik. Merhametin, dirayetin ve fedakarlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır. Bu güçlü ve anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum"