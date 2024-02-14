Emine Erdoğan BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yazar Alev Alatlı'nın adı verilen bilim merkezinin açılışını yaptı. Emine Erdoğan, "Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımız 'büyüyünce ne olacaksın' sorusuna 'mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi' cevaplarını verdiği bir Türkiye var. Tüm çabamız tıpkı ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan Alev Alatlılar yetiştirebilmek için" dedi.