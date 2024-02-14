|
Gündem

Emine Erdoğan BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü. Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner'a, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde UNDP başta olmak üzere, destek sunan tüm BM ofislerinin çalışmalarının kıymetli olduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundu. Emine Erdoğan, kültürlerin ve dinlerin sürdürülebilir olmayı öğütlediğini; öz yaşam biçimine dönülmesi gerektiğini söyledi.

11:58 - 14/02/2024 Çarşamba
DHA
Emine Erdoğan - UNDP İcra Direktörü Achim Steiner
Emine Erdoğan - UNDP İcra Direktörü Achim Steiner

BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner, kendisinin daha önce BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü tecrübesi olduğunu belirterek mevcut görevinde çevre temelli ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsediğini ifade etti.


Atık yönetiminin kendi çalışma alanlarında önemli bir yer kapladığını söyleyen BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner, Emine Erdoğan'ın ‘Sıfır Atık' konusunda yaptıklarının ve çabalarının dünya için anlamlı olduğunu, Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamaların liderlik yapılarak küresele taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Vazgeçilmez addedilen plastiklerin, hayatın her alanında kullanılması neticesinde, ciddi bir tehditle karşı karşıya olunduğu konuşulan görüşmede, Türkiye'de veya New York'ta yeniden bir araya gelinmesi gündeme getirildi.







#Emine Erdoğan
#BM
#UNDP
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sevmek bağışıklığı güçlendiriyor! Uzman doktor sevginin insan sağlığına faydalarını sıraladı