|
Gündem

Ekolojik Köy'de hasat yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mamak Gökçeyurt'ta kurulan Ekolojik Köy'ü ve lavanta bahçelerini ziyaret etti. Burada çalışan kadınlarla beraber hasat yapan, üretim alanlarını ziyaret eden Erdoğan, coğrafi işaretli ekşi mayalı ekmeğin, ata tohumundan kimyasal kullanılmadan üretilen sebze ve meyvelerin tadına baktı.

04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erdoğan, lavanta bahçesinde kadınlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, lavanta bahçesinde kadınlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, başkentte Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret ederek kadınlarla beraber hasat yaptı. Emine Erdoğan, Mamak Belediyesi’nce Gökçeyurt Mahallesi’nde kurulan Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret etti. Ekolojik Köy’de coğrafi işaretli, ekşi mayalı ekmeklerin yapıldığı bölümü gezen Emine Erdoğan, burada çalışan kadınlarla sohbet etti ve ekmeğin özellikleri hakkında bilgi aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin de eşlik ettiği Emine Erdoğan, taş fırından çıkararak tadına baktığı ekmeklerden basın mensuplarına da ikram etti. Daha sonra köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerin kurutulduğu “Gıda Kurutma Atölyesi”ne geçen Emine Erdoğan’a, çalışanlar kimyasal ilaç kullanmadan yaptıkları üretim tekniklerini anlattı.



Emine Erdoğan, ürünlerin paketlenmesinde plastik yerine cam kavanoz, naylon poşet yerine bez torbalar kullandıklarını anlatan kadınları tebrik ederek, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Emine Erdoğan, lavanta kullanılarak üretilen yağ, sabun ve kolonyaların satışının yapıldığı yeri de ziyaret etti. Lavanta yağı üretiminin yapıldığı makineleri inceleyen Emine Erdoğan’a çalışanlar lavanta kolonyası ikram etti. Emine Erdoğan da şişelediği lavanta kolonyasını çevredekilere dağıttı. Ata tohumundan organik meyve ve sebzelerin yetiştirildiği “Eko Bahçe”yi de ziyaret eden Emine Erdoğan, topladığı bazı meyve ve sebzelerin tadına baktı. Daha sonra lavanta bahçesindeki kadınlarla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, kadınlarla beraber hasat yaptı.


#Emine Erdoğan
#Mamak
#hasat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Instagram'da mesaj istekleri kapatma yolu