Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, başkentte Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret ederek kadınlarla beraber hasat yaptı. Emine Erdoğan, Mamak Belediyesi’nce Gökçeyurt Mahallesi’nde kurulan Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret etti. Ekolojik Köy’de coğrafi işaretli, ekşi mayalı ekmeklerin yapıldığı bölümü gezen Emine Erdoğan, burada çalışan kadınlarla sohbet etti ve ekmeğin özellikleri hakkında bilgi aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin de eşlik ettiği Emine Erdoğan, taş fırından çıkararak tadına baktığı ekmeklerden basın mensuplarına da ikram etti. Daha sonra köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerin kurutulduğu “Gıda Kurutma Atölyesi”ne geçen Emine Erdoğan’a, çalışanlar kimyasal ilaç kullanmadan yaptıkları üretim tekniklerini anlattı.

Emine Erdoğan, ürünlerin paketlenmesinde plastik yerine cam kavanoz, naylon poşet yerine bez torbalar kullandıklarını anlatan kadınları tebrik ederek, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Emine Erdoğan, lavanta kullanılarak üretilen yağ, sabun ve kolonyaların satışının yapıldığı yeri de ziyaret etti. Lavanta yağı üretiminin yapıldığı makineleri inceleyen Emine Erdoğan’a çalışanlar lavanta kolonyası ikram etti. Emine Erdoğan da şişelediği lavanta kolonyasını çevredekilere dağıttı. Ata tohumundan organik meyve ve sebzelerin yetiştirildiği “Eko Bahçe”yi de ziyaret eden Emine Erdoğan, topladığı bazı meyve ve sebzelerin tadına baktı. Daha sonra lavanta bahçesindeki kadınlarla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, kadınlarla beraber hasat yaptı.