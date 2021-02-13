Emine Erdoğan Handüzü Yaylasını ziyaret etti

Emine Erdoğan oktaki maharetlerini sergiledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Kazakistan'da Kazak halkının kültürünün sergilendiği etnik köyü ziyaret etti. Gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilgi gösteren Emine Erdoğan, ok atışı yaptı.