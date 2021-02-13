Emine Erdoğan Handüzü Yaylasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte perşembe akşamı Rize’ye gelen eşi Emine Erdoğan dün Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.
Manzara bizi büyüledi
Erdoğan, yayla ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi" ifadelerini kullandı.
Bugün Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi. pic.twitter.com/soiw7bUwRl
Bugün Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi. pic.twitter.com/soiw7bUwRl— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 12, 2021