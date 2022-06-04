Gündem Emine Erdoğandan "Dünya Çevre Günü" mesajı
POLİTİKA

Emine Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tabiat sevgisiyle dönüşen her yaşamın, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizde önemli bir çözüm merkezi haline geleceğini belirterek, "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, yeryüzünün yaralarını sarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Emine Erdoğandan Dünya Çevre Günü mesajı:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iklim değişikliğinin dünyanın ve yaşamın çehresini her zamankinden daha şiddetli değiştiren, hiçbir ülkeyi ve bireyi teğet geçmeyen küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin gidişatının, dünyanın geleceğinin ana belirleyicisi konumunda olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, "Durduğumuz yol ayrımında, atacağımız doğru adımlarla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya armağan etme imkanına halen sahibiz. Varlığımızın bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atmak, doğal kaynakların hiç bitmeyeceği yanılgısı içinde olmak ve tüketimin küresel bir kültür haline gelmesi, tabiatın artık kaldıramadığı stresin ana nedenlerini oluşturuyor. Şimdi, iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son nesil olma bilinciyle, tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek nesillere adil bir dünya bırakmak için tek yapılması gerekenin, gündelik hayatı doğa dostu bir yaşam kültürüyle sürdürmek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üstelik bu noktada, medeniyet tarihimiz bizlere emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre kültürü mirası sunuyor. Yaradan'ın tüm eserlerinin hakkına riayet eden, doğayı tüketmek bir yana bilakis ihya eden bu anlayışı, tabiatla yeniden kuracağımız ilişkimizde yol rehberi edinmeliyiz. Tabiat sevgisiyle dönüşen her yaşam, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu en büyük krizde önemli bir çözüm merkezi haline gelecek. Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, ekosistemlerin korunmasını sağlayabilir ve yeryüzünün yaralarını sarabiliriz."

Sıfır Atık Projesi'nin, dünyanın geleceğini teminat altına alma adına yürüttükleri, Türkiye'yi olduğu kadar insanlığı da bir bütün olarak odak noktaya alan, büyük bir uyanışın çağrısı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemize uluslararası arenada büyük takdir kazandıran ve ödüllerle taçlanan bu projeyi el birliği ile 2023’te tüm ülkemizde yaygınlaştıracağımıza inanıyorum. Unutmayalım ki evrenin sınırsızlığı içinde yalnızca tek bir dünya var. Onu geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün çevre sorunlarına dair müşterek farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir
GÜNDEM
Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir

Emine Erdoğan'dan anlamlı davet
OYNAT 00:44
Emine Erdoğan'dan anlamlı davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Gönül Elçileri Projesi' ile ilgili bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda insanları koruyucu aile olmaya davet etti.


Fenerbahçenin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Sarı lacivertli kulüpte 2021 olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleşti.
7 gün 24 saat el tetikte gözetleme

7 gün 24 saat el tetikte gözetleme

​Terörden arındırılan bölge böyle korunuyor.
Şerefli bir tavır mı?

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demirtaş'a sahip çıkmak insanlık mı?

Mali Genel Kurul'da gözyaşlarına hakim olamadı.

​TSK'nın hamlesi deprem etkisi yaptı: Yunan medyası panikledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam'da önemli mesajlar.

​Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü.

​Görüntüler hızla yayıldı: Herkes onu konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yılda yapılan icraatleri tek tek sıraladı: Tarihi bir reforma imza attık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yılda yapılan icraatleri tek tek sıraladı: Tarihi bir reforma imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na önemli açıklamalarda bulundu. İktidara geldikleri günden beri 20 yıl içinde yapılan icraatleri tek tek sıralayan Erdoğan, "Türkiye'nin zorlu süreçte sergilediği dirençli duruş, ülkemize kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir" dedi. Suriye'ye yeni harekat mesajını bir kez daha yineleyen Erdoğan, "Güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Akçapınar köy okulu öğretmeni Esra öğretmenin sevinç gözyaşları
Gündem

Akçapınar köy okulu öğretmeni Esra öğretmenin sevinç gözyaşları

Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar Köyü’nde öğretmenlik yapan Esra Boyraz, basından takip ettiği Tuzla Gönül Elleri Çarşısı’nın iyilik çalışmalarını okuluna da getirmek istedi. Okulu ve öğrencileri için isteklerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya iletti. Başkan Yazıcı’nın talimatıyla Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı çalışmalara başladı. Almanya’da kurulu Wefa Sosyal Yardım Organizasyonu da sürece dahil oldu.
Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi
Dünya

Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi

Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 128’e ulaştı. Kayıp durumdaki son 2 kişiye ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.