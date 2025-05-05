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Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü mesajı

11:395/05/2025, Pazartesi
AA
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Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, annelere verdikleri destekle hayatlara dokunan tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü’nü kutladı.

Dünya genelinde ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan arasında Ebeler Haftası ve 5 Mayıs’ta Dünya Ebeler Günü olarak kutlanarak ebelik mesleğinin önemi vurgulanır.


Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.


"Tüm ebelerimizin dünya ebeler günü kutlu olsun"


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi.


Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü Kutlu olsun.





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