Emine Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, toprakla ilişkisini hiç kaybetmemiş ülkelerin de sorumlusu olmadıkları iklim krizleriyle yüzleştiğine dikkati çekerek, "Başta Afrika olmak üzere, Asya ve Latin Amerika'yı da bu evrensel mücadeleye ikna etmek için adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır" dedi. Erdoğan "Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk katledilirken, nesiller arası adalet çağrımız vicdanlarda karşılık bulabilir mi? Ve elbette, uluslararası hukukun ve insani değerlerin din, dil, ırk, etnik köken ayırmadan bütün insanlık için geçerli olduğu bir dünya, gerçekten kurtarılmaya değer olacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ecdatları gibi kendilerinin de Gazze, Ukrayna, Kudüs, Yemen, Bağdat, Halep ve Şam'da akan kanın dinmesinden başka hedeflerinin olmadığını belirterek, dünyanın bütün mazlumlarını emanet saydıklarını ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber olduklarını söyledi. Emine Erdoğan ayrıca, ''Yüksek teknolojiyle donatılmış İsrail ordusu, sistematik şekilde sivillere, özellikle çocuklara saldırarak bir milleti tarihten silmeye çalışıyor'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü. Devlet Konukevi'ndeki görüşmede Emine Erdoğan, Sajidha Mohamed'e, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun 17 Kasım'da göreve başlamasından dolayı tebriklerini iletti. Sajidha Mohamed de Emine Erdoğan'a sıcak misafirperverliği için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın İstanbul'da pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılacağı "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ev sahipliği yapacak.