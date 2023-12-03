|
Gündem

Emine Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

12:21 - 3/12/2023 Pazar
AA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz. Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum"
ifadelerini kullandı.


#Dünya Engelliler Günü
#Emine Erdoğan
#Sosyal Medya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor'un net borcu belli oldu! TS Başkanı Ertuğrul Doğan resmen açıkladı