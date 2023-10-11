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Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımında Filistin vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegâne dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi" ifadelerini kullandı.

Seren Som
13:48 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
  • "Ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdım. Hepsinin ortak özelliği azimleriydi. İlmek ilmek işledikleri istikballeri; insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı. Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olduğumuz gibi kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız.
  • Bilhassa çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur. 11 Ekim #DünyaKızÇocuklarıGünü vesilesiyle yegâne dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e 'Gazze' uyarısı: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e 'Gazze' uyarısı: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Filistin ve İsrail arasında yaşanılanlarla ilgili olarak Erdoğan, ''İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz, Gazze'deki sivillerin katledilmesini de asla kabul etmiyoruz. Bir şehrin suyunu elektriğini kesip, ibadethanelerini okullarını yıkarak, içinde sivillerin yaşadığı binaları yerle yeksan ederek, utanç verici yöntemle yapılanlar çatışma değil katliamdır. Sivil insanları katletmek devlet değil örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Ne bölgenin ne de dünyanın inansın trajedilerinin sürmesine tahammülü yoktur'' ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#Dünya Kız Çocukları Günü
#Savaş
#Filistin
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