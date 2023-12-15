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Emine Erdoğan'dan Gazzeli yaralı miniklere şefkat eli: Bizi şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti. O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, "Gazze’den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız." notunu düştü.

12:48 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 12:48 - 15/12/2023 Cuma
AA
Çocuklarla tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, yakınlarına da 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Çocuklarla tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, yakınlarına da 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.

Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.

Hasta yakınlarına da Gazze'de yaşadıkları dramı ve diğer aile fertlerinin durumlarını soran Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.

Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp, severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı.

Rital'in bacağı iyileşecek

Emine Erdoğan,
"Bacaklarımı hissedemiyorum"
sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret ederek, doktorlarından "bacağının iyileşeceği" haberini aldı.

Filistinli hasta çocuktan 'Küçük bir kız çocuğu' şarkısı

Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.


Şarkının,
"Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı."
sözleri dikkati çekti.

'Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım'

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim'den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum."

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

  • "Gazze’den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canı gönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum."


#Emine Erdoğan
#Gazze
#Çocuk
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#Ankara
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