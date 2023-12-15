Emine Erdoğan'dan Gazzeli yaralı miniklere şefkat eli: Bizi şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız

Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.
Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.
Hasta yakınlarına da Gazze'de yaşadıkları dramı ve diğer aile fertlerinin durumlarını soran Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.
Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp, severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı.
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Filistinli hasta çocuktan 'Küçük bir kız çocuğu' şarkısı
Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.
'Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım'
Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- "Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim'den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum."
Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:
- "Gazze’den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canı gönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum."