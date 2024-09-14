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Emine Erdoğan'dan Mevlit Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik etti.

12:32 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Alemlerin nuru, rahmet ve hikmet peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) veladetinin vuku bulduğu bu kutlu geceyi, O'nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum."
ifadelerini kullandı.





#Emine Erdoğan
#Mevlid
#Mevlid Gecesi
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