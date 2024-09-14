Emine Erdoğan'dan Mevlit Gecesi mesajı

2024 Mevlid gecesi tüm İslam dünyasında büyük bir coşku ve manevi huzur içinde kutlanırken, bu özel geceye dair etkinlikler ve dualar, müminlerin kalplerinde derin bir anlam ve bağlılık oluşturuyor. İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden olan Mevlid Kandili Eylül ayında gerçekleşecek. Yılın son kandil gecesinde Müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek ve dualar edilecek. Peki 2024 Diyanet Takvimine göre bu sene Mevlid Kandili ne zaman? İşte, Mevlid Kandili'nin 2024'teki tarihi..