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ANKARA

Emine Erdoğan'dan 'Nerede Kalmıştık' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, diploma hayali kuran tüm kadınları "Nerede Kalmıştık" projesine kayıt yaptırmaya davet etti.

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Haber Merkezi AA
Emine Erdoğandan Nerede Kalmıştık paylaşımı
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, ilki geçen yıl düzenlenen "Nerede Kalmıştık" projesi hakkında açıklamada bulundu.

Emine Erdoğan şunları kaydetti:

"Geçen yıl, hepimize heyecan veren Nerede Kalmıştık projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık.

Diploma hayali kuran kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Çağrımı cevapsız bırakmayarak Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıran binlerce kardeşimi yürekten kutluyorum.

'EL ELE BİRLİKTE DEVAM EDELİM'

Bu seferberliğin ikinci yılında size yeniden sesleniyorum, hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız. Sadece 'Nerede Kalmıştık' deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın. Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim 2022."

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