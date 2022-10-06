Emine Erdoğan'dan 'Nerede Kalmıştık' paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, ilki geçen yıl düzenlenen "Nerede Kalmıştık" projesi hakkında açıklamada bulundu.
Emine Erdoğan şunları kaydetti:
"Geçen yıl, hepimize heyecan veren Nerede Kalmıştık projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık.
Diploma hayali kuran kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Çağrımı cevapsız bırakmayarak Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıran binlerce kardeşimi yürekten kutluyorum.
'EL ELE BİRLİKTE DEVAM EDELİM'
Bu seferberliğin ikinci yılında size yeniden sesleniyorum, hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız. Sadece 'Nerede Kalmıştık' deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın. Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim 2022."
Geçen yıl, hepimize heyecan veren #NeredeKalmıştık projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık.
Diploma hayali kuran kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Çağrımı cevapsız bırakmayarak Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıran binlerce kardeşimi yürekten kutluyorum.
Geçen yıl, hepimize heyecan veren #NeredeKalmıştık projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık.