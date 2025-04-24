Emine Erdoğan'dan: Sanatla tanışan her çocuk dünyayı da keşfeder

Sanatla tanışan her çocuk; kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken dünyayı da keşfeder.



Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara… pic.twitter.com/W2yPiP4mnq