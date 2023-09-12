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Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Erdoğan mesajında, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile" ifadelerini kullandı.

09:24 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

Libya’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

Fırtınanın Bingazi, Beyda, Merc ve Suse kentlerini etkilediği belirtilirken, Bingazi’nin yaklaşık 250 kilometre doğusundaki Akdeniz liman kenti Derna en çok hasarı alan şehir oldu. Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde 1500’den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.

Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek,
"Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile."
ifadesini kullandı.



#Emine Erdoğan
#Libya
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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