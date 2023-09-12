Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.
Libya’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor.
Fırtınanın Bingazi, Beyda, Merc ve Suse kentlerini etkilediği belirtilirken, Bingazi’nin yaklaşık 250 kilometre doğusundaki Akdeniz liman kenti Derna en çok hasarı alan şehir oldu. Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde 1500’den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.
Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.