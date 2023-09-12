Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.