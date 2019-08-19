Gündem Zabıta fark etti anında kapattı
İSTANBUL

Eminönü alt geçidinde son durum

Zabıta fark etti anında kapattı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrası sular altında kalan Eminönü alt geçidinde temizlik çalışmaları sona erdi. Zabıta ekipleri tarafından giriş, çıkışları demir bariyerlerle kapatılan alt geçit sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kullanıldı. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine geçit yeniden yaya trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Eminönü alt geçidinde son durum
Eminönü alt geçidinde son durum

İstanbul'da geçen Cumartesi günü yaşanan şiddetli sağanak yağışta sular altında kalan Eminönü alt geçitte temizlik çalışmaları dün akşam saatlerinde sona erdi.

ZABITA FARK ETTİ BARİYERLERİ KAPATTI

Çalışmaların ardından zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle çevrilen alt geçidin sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kullanıldığı görüldü. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine alt geçit yeniden çift taraflı yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için zabıta ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

DHA
Eminönü alt geçidinde son durumn

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyetin gün içinde alt geçide gelerek esnafla hasar tespiti konusunda bir görüşme yapması bekleniyor.

DHA
Eminönü alt geçidinde son durumn

DHA
Eminönü alt geçidinde son durumn

DHA
Eminönü alt geçidinde son durumn
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