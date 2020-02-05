Gündem Eminönünde balık ekmeğe devam Tahliye durduruldu
İSTANBUL

Eminönü’nde balık ekmeğe devam: Tahliye durduruldu

İstanbul Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu tarihi balıkçı teknesinin kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Balık- ekmek teknesi çalışanları, mağdur olduklarını, başka yapacak işleri olmadığını söylemişlerdi.
Balık- ekmek teknesi çalışanları, mağdur olduklarını, başka yapacak işleri olmadığını söylemişlerdi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. Bu kararın ardından teknelerdeki balıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. 1 ve 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.

Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki: Başka yapacak işimiz yok
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Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki: Başka yapacak işimiz yok

Yeniden dava açtı

Davası reddedilen 3 nolu balıkçı teknesi, 9. Sulh Hukuk Mahkemesine yeniden dava açtı. Dava geçtiğimiz gün karara bağlandı. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar
GÜNDEM
Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar

Sözleşme devam ediyor

Duruşmada balıkçı teknesinin avukatı tahliyenin durdurulmasını talep ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatı davanın reddedilmesini istedi.
Mahkeme heyeti kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar: Tahliye işlemlerine geçiliyor
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Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar: Tahliye işlemlerine geçiliyor
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