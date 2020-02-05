Eminönü’nde balık ekmeğe devam: Tahliye durduruldu

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İdlib'de Rejim unsurlarının alçak saldırısında 5 askerimiz ile bir sivil personelimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerimizin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yeni yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir askerimiz ile bir sivil personelimizin daha şehit olduğunu belirtildi.