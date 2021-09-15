Gündem Eminönünde taksicilere ceza yağdı
İSTANBUL

Eminönü’nde taksicilere ceza yağdı

İstanbul Eminönü’nde sivil trafik polisleri Arap turist kılığında bindikleri taksilerde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, kısa mesafe gitmek isteyenleri araca almayan, sigara içen, taksimetre açmayan, cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı.

Haber Merkezi İHA
Eminönü’nde taksicilere ceza yağdı
Eminönü’nde taksicilere ceza yağdı.

İstanbul Eminönü’nde sivil trafik polisleri Arap turist kılığında bindikleri taksilerde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, kısa mesafe gitmek isteyenleri araca almayan, sigara içen, taksimetre açmayan, cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Taksimetre açmayan bir taksici kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum” diyerek tepki gösterdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Eminönü’nde taksilere Arap turist kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasına çekti. Denetimde taksicilere taksimetre açmamaktan 652 TL, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamak, sigara içmek ve kısa mesafeye yolcu almamaktan 144’er TL cezai işlem uygulandı. Taksi şoförleri yaptıklarını kabul etmese de cezadan kaçamadı.
"CEZASI OLDUĞUNU BİLİYORUM AMA NE YAPALIM"


Sigara içmekten dolayı ceza yiyen taksi şoförü Ergün Çelik, “Müşteriyi indirdikten sonra sigara içtik. Cezası olduğunu biliyorum ama ne yapalım? Kaç para yazarlarsa artık o kadar ceza yiyeceğiz” dedi.

KISA MESAFE YOLCU ALMIYORLAR


Kurallara uymayan taksicilerle ilgili konuşan taksi şoförü Aydın Önder, “İçimizde maalesef yapanlar var. Özellikle bu bölge çok yoğun olduğu için kısa mesafe yolcu almıyorlar. Denetimlerin yapılması lazım” diye konuştu.


PAZARLIK YAPIYORLAR

Taksiye binen sivil polislerle pazarlık yapan taksici Erdal Özlem, “Ben taksimetreyi açacaktım. Bir şey demediler. Pazarlık yapıyorlar. Ben de bir şey demedim. Pazarlık yapıyorlar. Yapacağı 25-30 lira. Eminönü’nden Taksim’e gideceklerini söylediler. 25-30 lira deyince onlar da ‘Tamam’ dedi. Bende bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Kural tanımaz taksi şoförlerine ceza yağdı: Ekipler tek tek denetledi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü İskelesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı.
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Kontroller sonucunda, emniyet kemerini takmayan iki taksi sürücüsüne ayrı ayrı 144 lira para cezası kesildi. Taksi taşıma kapasitesini aşarak ikisi çocuk 6 yolcu alan taksi sürücüsüne ise 113 lira para cezası uygulandı.
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Öte yandan yolcu gibi taksilere binmek isteyen sivil trafik ekiplerini almayan sürücüler ise denetim noktasında durdurularak uyarıldı. Ekipler ile sürücülerin diyalogları, polis yaka kamerası tarafından kaydedildi.
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Taksici Kayhan Kaya, Olması gereken bir uygulama. Maalesef bu işi hakkıyla yapmayan bir sürü arkadaşımız var. Ben yeni başladım. İki aylık sürücüyüm ama memnunum. Taksimetre ile çalışmayı tercih ediyorum. Navigasyonum da sürekli açıktır. Müşteri de ekrandan nereye gittiğini görebiliyor. Yolcuların güveni artıyor dedi.
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Yolcu gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik ekiplerini almayan sürücü Sait Yolcu, Şimdi köprüden indim. Otellerle çalışıyorum. Anons geçti, müşteri almaya otele gidiyordum. Durmadım zaten diye konuştu.
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Yolcu taşıma kapasitesini aştığı için ceza kesilen bir taksici, Herkes işini yapıyor. Kıramadığım için aldım. Ne yapayım? 'Çocuk kalsın' mı diyeyim? Mecburen aldım. Turist değildi şeklinde konuştu.
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Kural tanımaz taksi şoförlerine ceza yağdı: Ekipler tek tek denetledi
İstanbul Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, emniyet kemeri takmayan, yolcu taşıma kapasitesini aşan ve belgeleri eksik olan taksicilere ceza kesildi.


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