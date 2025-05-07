Emir Abi'nin hedefi net: Bugünün sağlam adımlarıyla yarının eğitim üssünü kuruyoruz

Gaziosmanpaşa’daki Sınav Eğitim Kurumları’nın kurucusu eğitim girişimcisi Emir Abi, eğitime dair hayallerini Yeni Şafak’a anlattı. “Eğitim benim için sadece bir sektör değil, toplumun geleceğini inşa eden temel bir alandır." dedi.
“Öğrencilerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlamakla sorumluyuz”
Abi, “Eğitim benim için sadece bir sektör değil, toplumun geleceğini inşa eden temel bir alandır. Bu yüzden bu alana yatırım yapmayı bir sorumluluk olarak gördüm. Her bireyin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak en büyük motivasyonumdu. Eğitimin gücüne inanıyorum ve bu alanda bir değişim oluşturmayı amaçladım. En başından beri hedefimiz netti: Bugünün sağlam adımlarıyla yarının eğitim üssünü kurmak.” dedi.
"Öğrencinin hayatına daha büyük bir anlam kazandırıyoruz"
Emir Abi: Bizim vizyonumuz, her öğrenciyi birer lider olarak yetiştirmek ve hayatın her alanında başarılı olmalarını sağlamaktır. Eğitimi sadece sınav başarısıyla sınırlamıyoruz ama sınav başarısını da en üst düzeyde önemsiyoruz. Biz öğrencilerimizi sınavlara en güçlü şekilde hazırlıyoruz: Kişiye özel öğrenme planları, deneme analizleri ve akademik koçluk sistemiyle, öğrencinin başarı yolculuğunu profesyonelce yönetiyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Kişisel gelişim, karakter eğitimi, toplumsal sorumluluk, sosyal etkinlikler ve gönüllülük çalışmalarıyla öğrencinin hayatına daha büyük bir anlam kazandırıyoruz.
Emir Abi: Geleneksel kalıpların dışına çıkan bir eğitim modeli oluşturduk. Akademik başarıyı desteklemekle birlikte öğrencilerimize sosyal sorumluluk, toplumsal değerler ve karakter gelişimi gibi alanlarda da donanım kazandırıyoruz. Bizce eğitim sadece bilgi aktarmak değildir; öğrencinin duruşunu, hayata bakışını şekillendiren bir süreçtir. Bu süreçte, liderlik ruhunu besleyen, empati yeteneğini geliştiren, bireyin kendine güvenini artıran bir yaklaşımı benimsiyoruz.
"Geleceğin eğitimi dijitalle şekilleniyor"
Emir Abi: Myexamy, eğitim anlayışımızın dijitaldeki yansımasıdır. Bu platformu geliştirirken hedefimiz sadece bir test sistemi değil, öğrencinin bireysel gelişimini yöneten akıllı bir rehber oluşturmaktı. Yapay zekâ destekli analizler sayesinde her öğrencinin seviyesi, eksik konuları ve öğrenme hızı anlık olarak tespit ediliyor. Sonra da o öğrenciye özel bir çalışma planı sunuluyor. Öğretmenlerimiz de bu sistem üzerinden öğrencilerin gelişimlerini bire bir takip edebiliyor. Bu sayede klasik sistemin çok ötesine geçen, kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunuyoruz. Geleceğin eğitimi dijitalleşmeyle şekilleniyor ve biz bu dönüşümün merkezinde olmaktan gurur duyuyoruz.
Emir Abi: Geleceğin en büyük sektörü eğitim olacak. Teknoloji, sanayi ya da ekonomi değil… En büyük dönüşüm eğitimin içinde yaşanacak. Bireysel öğrenmeye dayalı, yapay zekâ temelli, erişilebilir ve kaliteli eğitim anlayışı giderek yaygınlaşacak. Biz de bu sürecin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliği, dijital okuryazarlık, bireysel yeteneklerin keşfi gibi başlıklarda sürekli yenilikler üretmeye devam edeceğiz.
"Eğitim toplumu değiştirir"
Emir Abi: Evet, bu bizim vizyonumuzun merkezinde yer alıyor. Kurumumuz yalnızca sınavlara hazırlık yapan bir yapı değil.
Çevremizdeki devlet okullarına kütüphane kuruyoruz, spor salonu desteği sağlıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, gönüllülük çalışmaları, farkındalık kampanyaları düzenliyoruz. Öğrencilerimize sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişim alanlarında da katkı sunmak temel amacımız. Çünkü inanıyorum ki eğitim, sadece bireyin değil, toplumun da kaderini değiştirir.
Emir Abi: Evet, özellikle bir isim benim için çok kıymetli: Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özer. Öğrenciyi merkeze alan, samimi, ilkeli ve sorumlu bir eğitim anlayışıyla hareket eden bir eğitimcidir. Onun duruşu ve mücadele azmi bana her zaman ilham vermiştir. Bu anlayışı kurumumuzun her alanına yansıtmaya çalışıyoruz.
Vizyon varsa iz bırakırsınız
Emir Abi: Eğitim sabır isteyen, uzun soluklu ama çok anlamlı bir yolculuktur. Genç girişimcilere tavsiyem şu olur: Sadece kâr odaklı değil, değer odaklı düşünün. Çünkü eğitimdeki en büyük sermaye, insanın kendisidir. Öğrencilerin hayatına dokunmak, onların geleceğine katkı sunmak, maddi kazançlardan çok daha kıymetlidir. Bu alanda idealiniz, vizyonunuz ve inancınız varsa, iz bırakmamanız mümkün değil.