Emir Abi'nin hedefi net: Bugünün sağlam adımlarıyla yarının eğitim üssünü kuruyoruz

“Öğrencilerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlamakla sorumluyuz”

Abi, “Eğitim benim için sadece bir sektör değil, toplumun geleceğini inşa eden temel bir alandır. Bu yüzden bu alana yatırım yapmayı bir sorumluluk olarak gördüm. Her bireyin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak en büyük motivasyonumdu. Eğitimin gücüne inanıyorum ve bu alanda bir değişim oluşturmayı amaçladım. En başından beri hedefimiz netti: Bugünün sağlam adımlarıyla yarının eğitim üssünü kurmak.” dedi.

"Öğrencinin hayatına daha büyük bir anlam kazandırıyoruz"

Kurumunuzun vizyonunu nasıl tanımlarsınız? Sizi diğer eğitim kurumlarından ayıran şey nedir?

Emir Abi: Bizim vizyonumuz, her öğrenciyi birer lider olarak yetiştirmek ve hayatın her alanında başarılı olmalarını sağlamaktır. Eğitimi sadece sınav başarısıyla sınırlamıyoruz ama sınav başarısını da en üst düzeyde önemsiyoruz. Biz öğrencilerimizi sınavlara en güçlü şekilde hazırlıyoruz: Kişiye özel öğrenme planları, deneme analizleri ve akademik koçluk sistemiyle, öğrencinin başarı yolculuğunu profesyonelce yönetiyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Kişisel gelişim, karakter eğitimi, toplumsal sorumluluk, sosyal etkinlikler ve gönüllülük çalışmalarıyla öğrencinin hayatına daha büyük bir anlam kazandırıyoruz.

Eğitim anlayışınızda yenilikçi yaklaşımlar dikkat çekiyor. Gaziosmanpaşa Sınav Eğitim Kurumları nasıl bir model sunuyor?

Emir Abi: Geleneksel kalıpların dışına çıkan bir eğitim modeli oluşturduk. Akademik başarıyı desteklemekle birlikte öğrencilerimize sosyal sorumluluk, toplumsal değerler ve karakter gelişimi gibi alanlarda da donanım kazandırıyoruz. Bizce eğitim sadece bilgi aktarmak değildir; öğrencinin duruşunu, hayata bakışını şekillendiren bir süreçtir. Bu süreçte, liderlik ruhunu besleyen, empati yeteneğini geliştiren, bireyin kendine güvenini artıran bir yaklaşımı benimsiyoruz.

"Geleceğin eğitimi dijitalle şekilleniyor"

Sınav Eğitim Kurumları’nın geliştirdiği Myexamy sistemi, eğitimde dijitalleşmenin öncüsü olarak gösteriliyor. Yapay zekâ destekli bu sistemin öğrenciler üzerindeki etkisi nedir?

Emir Abi: Myexamy, eğitim anlayışımızın dijitaldeki yansımasıdır. Bu platformu geliştirirken hedefimiz sadece bir test sistemi değil, öğrencinin bireysel gelişimini yöneten akıllı bir rehber oluşturmaktı. Yapay zekâ destekli analizler sayesinde her öğrencinin seviyesi, eksik konuları ve öğrenme hızı anlık olarak tespit ediliyor. Sonra da o öğrenciye özel bir çalışma planı sunuluyor. Öğretmenlerimiz de bu sistem üzerinden öğrencilerin gelişimlerini bire bir takip edebiliyor. Bu sayede klasik sistemin çok ötesine geçen, kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunuyoruz. Geleceğin eğitimi dijitalleşmeyle şekilleniyor ve biz bu dönüşümün merkezinde olmaktan gurur duyuyoruz.

Eğitimin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?

Emir Abi: Geleceğin en büyük sektörü eğitim olacak. Teknoloji, sanayi ya da ekonomi değil… En büyük dönüşüm eğitimin içinde yaşanacak. Bireysel öğrenmeye dayalı, yapay zekâ temelli, erişilebilir ve kaliteli eğitim anlayışı giderek yaygınlaşacak. Biz de bu sürecin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliği, dijital okuryazarlık, bireysel yeteneklerin keşfi gibi başlıklarda sürekli yenilikler üretmeye devam edeceğiz.

"Eğitim toplumu değiştirir"

Toplumsal katkı konusu sizin için önemli görünüyor. Bu alanda yürüttüğünüz çalışmalar var mı?

Emir Abi: Evet, bu bizim vizyonumuzun merkezinde yer alıyor. Kurumumuz yalnızca sınavlara hazırlık yapan bir yapı değil.

Çevremizdeki devlet okullarına kütüphane kuruyoruz, spor salonu desteği sağlıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, gönüllülük çalışmaları, farkındalık kampanyaları düzenliyoruz. Öğrencilerimize sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişim alanlarında da katkı sunmak temel amacımız. Çünkü inanıyorum ki eğitim, sadece bireyin değil, toplumun da kaderini değiştirir.

Size ilham veren isimler var mı? Bu yolculukta kimlerin etkisini hissettiniz?

Emir Abi: Evet, özellikle bir isim benim için çok kıymetli: Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özer. Öğrenciyi merkeze alan, samimi, ilkeli ve sorumlu bir eğitim anlayışıyla hareket eden bir eğitimcidir. Onun duruşu ve mücadele azmi bana her zaman ilham vermiştir. Bu anlayışı kurumumuzun her alanına yansıtmaya çalışıyoruz.

Vizyon varsa iz bırakırsınız

Son olarak genç girişimcilere, özellikle eğitim alanında yatırım yapmak isteyenlere ne söylemek istersiniz?